ロッテから、人気の“飲むアイス”「クーリッシュ」が2024年10月下旬より冬季限定品質として販売開始される。定番の「クーリッシュ バニラ」と「クーリッシュ ベルギーチョコレート」が、冬に合わせた特別な仕立てで登場する。ロッテの「クーリッシュ」は、季節に応じて中に入っている氷のサイズを調整することで、異なる食感と冷涼感を提供している。冬季限定品質では、氷のサイズが小さくなることでマイルドな冷涼感と、さらに滑