福岡県警博多署は2日、福岡市博多区那珂4丁目付近の広場で1日午後5時ごろ、見知らぬ男が小学生の女の子に「お菓子をあげますよ」と声をかける事案が発生したとして、防犯メールで注意を呼びかけた。男は60〜70歳くらいで身長160〜170程度。灰色っぽい服装をしていたという。