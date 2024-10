歌手のロイ・キムが、新曲のポスターを公開し、カムバックへの期待を高めた。彼は10月1日、公式SNSを通じて16日にリリースされるニューシングル「If You Ask Me What Love Is」のビジュアルポスター2種類を公開した。公開されたポスターの中のロイ・キムは、窓から入ってくる日差しの下、清楚で温かいビジュアルで目を引いた。リラックスしたムードの中、一層深まった雰囲気を醸し出し、音楽ファンをときめかせた。さらに、一本の