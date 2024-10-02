1日に召集された臨時国会について、自民党は会期末の9日に党首討論を行うことを提案しましたが、立憲民主党は予算委員会の開催を求め拒否しました。立憲民主党笠国対委員長「すべてのやはり閣僚が出席をしての予算委員会での質疑というものは譲れないということで、私どもは拒否をさせていただきました」自民党と立憲民主党の国会対策委員長が会談し、自民党は7日と8日に衆議院と参議院でそれぞれ代表質問を行い、会期末とな