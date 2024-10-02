アクティブスピーカー「SC-CX700」 Technics(テクニクス)は、ブランド初のワイヤレスアクティブスピーカー「SC-CX700」を10月下旬より発売する。Roon ReadyやAmazon Music、Spotifyなどのストリーミングサービスに対応するほか、HDMI ARC端子も搭載する。価格は352,000円(ペア)。カラーはテラコッタブラウン、チャコールブラック。 テクニクスの高音質技術を搭載しつつ、