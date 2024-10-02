２日の東京株式市場で、日経平均株価（２２５種）は一時、前日終値（３万８６５１円９７銭）に比べて８００円超下落した。３万７８００円台を推移している。２日の東京株式市場で、日経平均株価（２２５種）は一時、前日終値（３万８６５１円９７銭）に比べて９００円超下落した。３万７７００円台を推移している。