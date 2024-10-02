モデルのみちょぱこと池田美優さんの夫で、モデル・俳優の大倉士門さんが、自身のインスタグラムを更新。愛車「アルファロメオ」との２ショット写真を公開しました。【写真を見る】【みちょぱさん・夫】大倉士門さん愛車「アルファロメオ」とポーズ「やっぱりうちの子が1番かっこいい。。♥」大倉士門さんは「愛車のアルファロメオ ジュリエッタQVと共にサーキットを走ってきました」と、愛車との２ショット写真をア