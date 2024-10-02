Ａｉｍｉｎｇが後場下げ幅を拡大している。正午ごろ、戦略シミュレーションゲーム「銀河英雄伝説ＤｉｅＮｅｕｅＳａｇａ」（略称「ノイサガ」）の正式サービスを開始したと発表したが、材料出尽くし感から売られているようだ。 「ノイサガ」は、アニメーション作品「銀河英雄伝説ＤｉｅＮｅｕｅＴｈｅｓｅ」をもとにした戦略シミュレーションゲーム。なお、同件による業績