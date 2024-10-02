ツムラは上値指向を鮮明とし、年初来高値を更新。同社は漢方薬を主力とする医薬品メーカー。直近決算の４～６月期業績は、営業利益が前年同期比２．３倍の１０５億７５００万円と急拡大した。医療用漢方製剤の一部製品で不採算品再算定の適用を受けた影響が寄与した。通期でも大幅な営業増益を見込み、最高益を更新する見通し。配当予想も前期比で大幅増額を計画している。好業績を背景に買い優勢の展開が続い