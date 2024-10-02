難病・ALS患者から依頼を受け殺害した罪などに問われ、一審で懲役18年の判決を受けた医師の控訴審が始まり、被告側は「一審は憲法の理解を誤っている」として判決を破棄するよう主張しました。医師の大久保愉一被告（46）は2019年、元医師の山本直樹被告（47）と共謀し、ALS患者の林優里さん（当時51）から依頼を受け、薬物を投与し殺害した罪に問われています。一審の京都地裁は「恐怖や苦痛に直面していても、憲法は『命を断つた