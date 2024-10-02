10月13日放送の『世界の果てまでイッテQ！』（日本テレビ系／毎週日曜19時58分）に、手越祐也の出演が決定。ウッチャンナンチャン・内村光良、宮川大輔とともにイタリアを訪れる。【写真】おかえり手越祐也！イタリアを歩くお祭り男たち『イッテQ』スタート時の2007年からレギュラー出演していた手越は、2020年6月に同番組を降板。9月29日の放送で番組の最後に、「近日公開」という形で手越の登場が告知されると、SNS上で大