OAナインは、よしもとタレントを起用した動画配信サービス『CEOオンライン』の提供をしています。2024年10月に、求人・採用にお困りの方向けの個別オンライン説明会を実施します。 OAナイン『CEOオンライン』 OAナインは、よしもとタレントを起用した動画配信サービス『CEOオンライン』の提供。2024年10月に、求人・採用にお困りの方向けの個別オンライン説明会を実施します。 求人・採用にお困りではないですか？C