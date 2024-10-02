松井製作所が主催する、企業合同オンラインセミナー「ものづくり企業向けBtoBマーケティング Webinar Week2024」を2024年10月17日(木)に開催します。 松井製作所「ものづくり企業向けBtoBマーケティング Webinar Week2024」 開催期間： 2024年10月17日(木)13:30〜実施形態： Zoom・Teamsなどを使用したウェビナー※PC・スマートフォンいずれでも視聴可能※「招待コード」は、イベントページに記載があ