秋雨前線の影響で、今日2日(水)は西日本を中心に雨が降っています。台風18号周辺の湿った空気や前線の影響で、4日にかけては、西日本で警報級の大雨となるおそれがあります。また、その後も、秋の長雨となりそうです。日本付近に秋雨前線台風18号周辺の暖湿気も流入今日2日は秋雨前線が日本海沿岸にのびていて、西日本を中心に雨が降っています。前線に向かって、高気圧周辺を回る暖かく湿った空気に加え、台風18号周辺の湿った