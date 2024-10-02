JR東日本とオリエンタルランドは、2024年6月6日に東京ディズニーシーに新たにオープンした「ファンタジースプリングス」をテーマにした特別車両「Magical  Journey Shinkansen」を、10月10日(木)より、期間限定で運行します。 JR東日本 特別車両「Magical Journey Shinkansen」  ◆車両:E5系(1編成10両)◆運行区間:東北・北海道新幹線(東京~新函館北斗間)※主に「はやぶさ」「はやて」「やまびこ」「なすの」