データグリーンは、新コンテンツ「裁判と文字起こし(反訳)」を公開しました。 データグリーン「裁判と文字起こし(反訳)」 データグリーンは、新コンテンツ「裁判と文字起こし(反訳)」を公開。 裁判分野における文字起こし(反訳)は、法的手続きの効率化や正確性の向上に大きく貢献しています。1. 裁判記録の作成法廷での証言や口頭弁論の記録：裁判中に行われる証言や口頭弁論は、後に精査される重要な証拠となりま