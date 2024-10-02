そろそろ保湿を意識したコスメやバスアイテムが、気になる季節ですよね。今回は、牛乳石鹸が手がける「カウブランド 赤箱」モチーフのグッズを販売する、期間限定オンラインショップをご紹介。⾚箱と同じ保湿成分が入ったスキンケアアイテムから、⾚箱パッケージ風デザインのポーチまで、全19商品が展開されます。専用サイトは10月1日（火）よりオープンしていますが、販売は10月4日（金）よりスタート。人気アイテム