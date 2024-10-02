演歌歌手の藤あや子が10月1日に自身のアメブロを更新。テンションが上がる故郷・秋田県の菓子を紹介した。この日、藤は「ふるさと秋田のおやつ」というタイトルでブログを更新。株式会社ツバサ『特製つぶあん仕立て きりたんぽカップスープ おしるこ』を写真とともに紹介し「素晴らしいアイデアですよね」とコメントした。続けて「ふるさと秋田のお菓子がいっぱいでテンション上がる」と興奮気味に述べ「秋田は美味しい物が多いよ