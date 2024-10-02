ファーウェイ・ジャパンは、スマートウォッチの新製品として「HUAWEI WATCH GT 5」「HUAWEI WATCH GT 5 Pro」を発表した。10月9日に発売される。 また、「HUAWEI WATCH Ultimate」において、新色のグリーンが追加された。同じく10月9日に発売される。 HUAWEI WATCH GT 5 HUAWEI WATCH GT 5は、ウォッチ全体の防護塗装により、先代モデルの「HUAWEI WATCH GT 4」との比較で約200％、耐摩耗性が