アソビシステムによるアイドルプロジェクト「ＫＡＷＡＩＩＬＡＢ．（＝カワイイラボ）」が２日、都内で行われた「Ｐｏｎｔａパスサービス説明会」に登壇した。ＫＤＤＩ株式会社は、有料会員サービス「ａｕスマートパス」を「Ｐｏｎｔａパス」としてリニューアルし提供する。これを記念し、３日からはＰｏｎｔａパスを体験できるポップアップ「ＰｏｎｔａパスＳｔａｔｉｏｎ」もオープンする。この日は「ＦＲＵＩＴ