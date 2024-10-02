回転寿司チェーン「くら寿司」は10月4日から、「かにといくら」フェアを開催する。【関連記事】スシロー「本鮪大とろ祭」開催、“本まぐろ大とろ”が110円〜、ほたててんこ盛り･超大切りうなぎなども販売「かにといくら」フェアでは、「ボイル本ズワイガニ大(一貫)」や「かに三種盛り」、「かに食べ比べ」などカニの商品を販売するほか、「いくら」を特別価格の115円(以下税込)で販売する。各商品は、店舗により価格が異なる場合が