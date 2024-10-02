■国民民主党・玉木雄一郎代表（発言録）石破内閣が発足し、記者会見で質問を聞く石破茂首相=2024年10月1日午後9時23分、首相官邸、代表撮影石破茂首相は、記者会見で「納得と共感」とおっしゃっていた。けれども、早く選挙をして、ボロが出ないうちに何とか選挙を勝ち抜きたいという（姿勢だ）。国民のみなさんにしっかりと政権の考え方を示した上で信を問う、と2週間前に言ったことと全く違うことをやっている。「自民党議員