【モデルプレス＝2024/10/02】日向坂46の四期生から正源司陽子、渡辺莉奈、藤嶌果歩、石塚瑶季、小西夏菜実、竹内希来里、平尾帆夏、清水理央、宮地すみれ、山下葉留花、メガホンを取った熊切和嘉監督が2日、都内にて開催された映画『ゼンブ・オブ・トーキョー』（10月25日公開）の完成報告会に登壇。初映画の心境を語った。【写真】日向坂46四期生、制服姿で美脚披露◆清水理央、初映画は「ドッキリかなと思いました」渡辺は「四