モデルで俳優の井桁弘恵さんが、2024年9月30日にインスタグラムを更新。お気に入りの私服ショットを披露し、「可愛い」と反響が寄せられている。「お気に入りのフーディ」披露井桁さんは「最近は連日ドラマ『私の町の千葉くんは。』の撮影を頑張ってます」と近況を報告。黒のパーカーを着た自身の写真とともに、「なかなか私服を着る時間がないけど、テンションあげるために着てるお気に入りのフーディ」と明かした。フードをか