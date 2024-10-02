韓国発の9人組ガールズグループ「TWICE」日本公式TikTokが2024年9月30日、メンバー・モモさんが「オン眉」前髪姿で新アルバムのジャケット写真撮影を行っている動画を公開した。新アルバム「HAUTE COUTURE」に向けて公開されたのは、TWICEの日本人メンバー・ミナさん、サナさん、モモさんからなる3人組ユニット「MISAMO（ミサモ）」が11月6日にリリースする2ndミニアルバム「HAUTE COUTURE」の制作風景だ。投稿文では「Jacket Shoo
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