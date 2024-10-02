◆第７５回毎日王冠・Ｇ２（１０月６日、東京競馬場・芝１８００メートル＝１着馬に天皇賞・秋への優先出走権）１０月２日、美浦トレセン巴賞、函館記念と連勝中のホウオウビスケッツ（牡４歳、美浦・奥村武厩舎、父マインドユアビスケッツ）は、目標とする天皇賞・秋（１０月２７日、東京競馬場・芝２０００メートル）への出走へ向けて賞金加算を狙っている。追い切りはＷコースでリュケイオン（３歳１勝クラス）を追走。内か