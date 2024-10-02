◆第１０回サウジアラビアロイヤルカップ・Ｇ３（１０月５日、東京競馬場・芝１６００メートル）追い切り＝１０月２日、栗東トレセン７月２７日の札幌・芝１５００メートルの新馬戦を勝ったアルテヴェローチェ（牡２歳、栗東・須貝尚介厩舎、父モーリス）は、手綱を執った武豊騎手が「大物感がありますよ」と絶賛した素質馬だ。最終追い切りは坂路を単走、馬なりで５１秒７―１２秒３。見守った須貝調教師は「気持ちに任せて走