女優の本田翼（32）が2日、自身のインスタグラムを更新。世界的人気ガールズグループのメンバーとの2ショットを披露し、話題を集めている。本田は「#miumiuss25」とつづり、高級ブランド「MIUMIU」のアンバサダーを務める韓国の5人組ガールズグループ「(G)I-DLE」のメンバー、ミンニとの2ショットをアップした。この投稿にファンからは「奇跡の共演じゃん」「ばっさーもミンニも2人とも可愛すぎる！」「ミンニと！？！？！