各省庁では、新大臣が本格的に始動し、就任会見や新旧大臣の引き継ぎが行われました。【映像】三原じゅん子大臣のコメント「日本における昨今の少子化の進行は危機的な状況であり、待ったなしの先送りのできない課題となります。こども、若者や子育て当事者の声を聴き、こども若者の視点に立った施策つくりを通じて子供大綱に基づきこども真ん中社会の実現に努めたい」（三原じゅん子大臣）初入閣の三原大臣は2日、就任会見を