第19代うたのおねえさんを務めた歌手で女優のはいだしょうこ(45)が、自身のインスタグラムを更新。前任者との2ショット写真を公開し、話題となっている。はいだは、10月2日放送のNHKおかあさんといっしょ「おたんじょうびウィーク」に、18代を務めたつのだりょうこ(48)とともに出演することを告知するとともに、自身の写真と、つのだとの2ショットをアップ。うたのおねえさんを務めていた当時と変わらない美しい容姿を披露して