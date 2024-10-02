元AKB48で現在は米ニューヨーク在住の岩田華怜（26）が2日、自身のインスタグラムを更新。ウーマンラッシュアワー村本大輔（43）とのツーショットを公開した。岩田は「約7年ぶり？の村本さん！！AKBINGOでの絡みは無かったものの、実は何度かお会いしたことがありました」とつづり、2人でピースサインを浮かべる写真をアップ。「そして昨日はBrooklynで村本さんの『Stand−up comedy』を見ることができました。NYでほぼ毎週オープ