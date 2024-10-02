PFUの高性能コンパクトキーボード「Happy Hacking Keyboard」（以下HHKB）から昨年登場した新モデルで、ポインティングスティックとマウスボタン、ジェスチャーパッドを搭載する「HHKB Studio」。従来は黒色の「墨」モデルのみ販売していましたが、10月2日から新色「雪」の販売を開始しました。刻印モデルにはクールグレー印字を採用HHKB Studioは、キーボードのホームポジションに手を置いたままマウス操作したり、ジェスチャーパ