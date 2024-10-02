けさ、宮崎空港の誘導路で陥没が見つかり、現在、滑走路が閉鎖されています。何かが爆発したものとみられ、空港には自衛隊の不発弾処理隊が到着しました。消防によりますと「空港の敷地内で爆発音がした」という通報があり、その後、滑走路につながる誘導路に深さ1メートルの陥没が見つかりました。何が爆発したかは分かっておらず、空港には佐賀県の陸上自衛隊、目達原駐屯地の不発弾処理隊が先ほど到着しました。宮崎空港は太平