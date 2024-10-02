日向坂４６の四期生１１人が出演する映画「ゼンブ・オブ・トーキョー」（２５日公開）の完成報告会が２日、東京・築地のＲＥＳＴＡＵＲＡＮＴＬＵＫＥｗｉｔｈＳＫＹＬＯＵＮＧＥで行われ、１１枚目シングル「君はハニーデュー」でセンターを務めた正源司陽子（１７）や清水理央（１９）らが出席した。グループ加入から約２年、演技初挑戦の１１人が挑んだのは修学旅行で東京を訪れた“クセつよ女子高生”。企画段階か