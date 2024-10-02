宮城・仙台市で9月30日、自転車とトラックの衝突事故が発生した。10車線の道路が交わる交差点で、左折しようとしたトラックが横断歩道を渡る自転車に接触した。現場は、県内でも事故が多発する有名な交差点だという。「目は開いていたけど、返事はしていなかった」仙台市で9月30日午前9時頃、交通量の多い交差点でカメラがとらえたのは、トラックが自転車と衝突する瞬間だ。通報した人は、「ドンって音がして気づいて、走って駆け