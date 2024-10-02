どーじょ2人育児で育児も家事も崩壊寸前!? 子どもが増えて激化する日々の戦いの記録／主婦の給料、5兆円ほしーー!!!（1）実際にやってみるまで気づかなかった。家事と育児ってほんとにしんどい、なのに無給ってどうしてなの!?私は主婦の給料が5兆円ほしいです!!そう声高く叫ぶのは、家族が1人増え、さらに激化する家事と育児の闘いに明け暮れるアラサー主婦の鳥谷丁子さん。毎日すごく頑張っているのになかなか報われない、けれど