フィリップ モリス ジャパン合同会社は9月30日、加熱式たばこ「IQOS（アイコス）」の日本発売10周年を記念した数量限定モデル「IQOS ILUMA i（アイコス・イルマ・アイ） アニバーサリーモデル」を10月1日より順次発売すると発表。特別なカラーリングとデザインで喜びと情熱を表現した3製品を販売します。同日、報道向けに開催された発表会を取材しました。【その他の画像・さらに詳しい元の記事はこちら】■「日本とIQOSの旅は