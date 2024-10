メンバー全員がビジュアル担当のSAY MY NAMEが魅力をアピールした。ジェジュンが初めて制作し、披露するiNKODEエンターテインメント初の新人ガールズグループSAY MY NAMEは30日午後6時、公式SNSを通じて1stミニアルバム「SAY MY NAME」の個人コンセプトフォトを公開した。SAY MY NAMEはメイ、ソハ、ドヒに続き、カニー、スンジュ、ジュンフィ、本田仁美の個人コンセプトフォトを公開し、デビューを待っているファンをさらにときめ