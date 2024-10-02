2024年10月から児童手当が拡充されます。3人以上の子どもを持つ家庭において、3歳以降から給付される児童手当が2倍に増えます。「うちは3人子どもがいるから総額〇円ももらえる！」と希望を抱く人も多いのではないでしょうか。 しかし、新制度には注意すべき点もあります。本記事では、児童手当の拡充内容とその注意点について解説します。 これまでの児童手当制度 児童手当制度は、次世代を担う子どもたちの健やか