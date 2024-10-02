■ 買い予想数上昇（最新48時間） (銘柄コード) 銘柄 市場 (8331) 千葉銀 東証プライム (7182) ゆうちょ銀 東証プライム (143A) イシン 東証グロース (4882) ペルセウス 東証グロース (8306) 三菱ＵＦＪ 東証プライム ■ 売り予想数上昇（最新48時間） (銘柄コード) 銘柄 市場 (2530) ＭＸ中国株投 東証ETF (2553) Ｏｎｅ中国５ 東証ETF (1572) Ｈ株ブル