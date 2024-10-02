4Kデジタルリマスターで復刻上映される映画『ラブ・アクチュアリー』より、全てが美しく蘇る4K場面写真と30秒予告、さらに名シーン再現のムビチケ特典情報が届けられた。 どこにでもある、だからこそ大切なたくさんの愛の物語。全世界で大ヒットを記録し、今なおクリスマス映画の定番として愛され続ける奇跡のラブストーリーが、日本公開20周年を