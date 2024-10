季節を感じる「日本中の”おいしさ”」を、ディズニーの世界観を通じて”楽しく″”ヘルシー″に提供するカフェ&ギフトショップ「Disney HARVEST MARKET By CAFECOMPANY(ディズニー・ハーベスト・マーケット By カフェ・カンパニー)」Disney HARVEST MARKET By CAFECOMPANYにて、クリスマス限定デザイン個室の予約がスタートするほか、期間限定メニューやグッズが登場します☆ Disney HARVEST MARKET By CAFECOMPANY(ディズ