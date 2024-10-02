マイナンバーカードの専用サイト「マイナポータル」が２日午前８時２０分頃から午後２時１５分頃まで、つながりにくい状態になった。サイトへのアクセスが集中したことが原因とみられる。デジタル庁は２日午後、一部の機能を除いて復旧したと発表した。