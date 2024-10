人気ゲーム「フォートナイト」などで知られるEpic Gamesが、同社製のゲームエンジンで開発したゲームをEpic Games Storeでリリースした場合におけるゲームエンジンのロイヤリティを、5%から3.5%に引き下げることを発表しました。ロイヤリティの引き下げは、リリース初日からEpic Games Storeでゲームを配信することなどが条件となっています。Epic is trying to sweeten the deal to use Unreal Engine and the Epic Games Store