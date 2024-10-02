「テレ東プラス」では、2024年入社の神野裕（じんの ゆたか）アナウンサー、古旗笑佳（ふるはた えみか）アナウンサー、松澤亜海（まつざわ あみ）アナウンサーのバトン連載をお届け！ 3人の素顔と初々しい魅力に迫ります。今回は、「スポーツリアライブ〜SPORTS＆Real＆Live〜」（毎週月〜木曜 夜11時55分／金曜 夜11時58分／土曜 夜10時30分／日曜 夜10時54分 ※松澤アナは月曜・土曜担当）や「Weekly女子ゴルフ」（毎週日曜 夜1