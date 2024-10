THE ORAL CIGARETTESの新曲「UNDER and OVER」が本日・10月2日(水)に配信リリースされた。 「UNDER and OVER」は、2024年10月7日より放送のTVアニメ『来世は他人がいい』のオープニング主題歌に決定しており、オーラルがアニメ主題歌を担当するのは約3年ぶりとなる。 「UNDER and OVER」 また、配信スタートとともに「UNDER and OVER」のMusic VideoもTHE ORAL CIGARETTES official YouTube Channe