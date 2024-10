2024年10月6日23時45分よりテレ東系列にて放送開始となるTVアニメ『ぷにるはかわいいスライム』の第1話「I HATE YOU and I LOVE YOU」のあらすじと先行カットが解禁された。 第1話「I HATE YOU and I LOVE YOU」 河合井コタローは中学2年生。子供のころに作ったスライムに命が宿り、「ぷにる」と名づけ仲良く過ごしてきた。ところが、7年の月日でぷにるは超絶美少女の姿に成長!ついドギマギして冷たく接してしまうコタロ