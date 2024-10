2024年10月1日(火)にMicrosoftが「Copilot+ PC」「Copilot」「Bing」向けのAI機能を大量に発表しました。発表された機能には「画像を8倍にアップスケールする機能」「Copilotと音声会話する機能」などが含まれています。An AI companion for everyone - The Official Microsoft Bloghttps://blogs.microsoft.com/blog/2024/10/01/an-ai-companion-for-everyone/New experiences coming to Copilot+ PCs and Windows 11 | Windows