フェンダーミュージック(以下、フェンダー)は、Billboard Liveとエレクトリックギター「ストラトキャスター」の70周年を記念したライブイベント「~Stratocaster 70th Anniversary~ The Strat Night 2024 Presented by Fender x Billboard Live TOKYO」を2024年11月23日、Billboard Live TOKYOで開催すると発表した~Stratocaster 70th Anniversary~ The Strat Night 2024 Presented by Fender x Billboard Live TOKYOフェンダーを