『アベンジャーズ／エンドゲーム』（2019）アンソニー・ルッソ＆ジョー・ルッソ監督最新作、『ガーディアンズ・オブ・ギャラクシー』クリス・プラットと「ストレンジャー・シングス」ミリー・ボビー・ブラウン、「ロキ」キー・ホイ・クァン、『アベンジャーズ』アンソニー・マッキー出演の強力作『エレクトリック・ステイト』が、2025年にて配信さ